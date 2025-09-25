Мэр Биробиджана неожиданно подал в отставку

Мэр Биробиджана Максим Семенов объявил о решении уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Я получил бесценный опыт, в том числе и благодаря вам, жителям, чьи улыбки, слова благодарности были лучшей наградой нашей совместной деятельности. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия!» — заявил чиновник.

Он поблагодарил свою команду, активистов, депутатов городской думы и простых жителей, выразив уверенность, что Биробиджан впереди ждут новые достижения. Пост Семенов занимал с 2022 года.

Неизвестно, связано ли это решение с прошедшими недавно выборами главы Еврейской автономной области, на которых победила временно исполнявшая обязанности Мария Костюк.

В июле в отставку подал мэр Костромы Юрий Журин, объяснив свое решение переходом на другую работу.