Мэр Костромы Юрий Журин объявил об уходе в отставку

«Завершается важный период моей жизни. В связи с переходом на другую работу я решил не принимать участия в предстоящих выборах в Думу города Костромы», — написал Журин.

Политик напомнил о проектах, которые удалось реализовать за время его пребывания в должности, на которую он пришел в 2011 году.

По его словам, при взаимодействии с горожанами модернизировалась инфраструктура города, развивалась социальная сфера. Кострома становилась комфортнее и привлекательнее в целом.

Ранее стало известно, что отправившийся на СВО мэр Оренбурга Сергей Салмин ушел в отставку ради продления контракта. Он продолжит служить в зоне боевых действий.