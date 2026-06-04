России придется отвечать на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после поездки на предприятия ОПК в Уральском федеральном округе.

«Раз это так, нам придется на это отвечать», — сказал Медведев.

Он отметил, что США и дальше будут вкладывать деньги в украинский ОПК, а сейчас все финансирование перенаправляется в европейские структуры. Какими именно будут ответные меры, замглавы Совбеза не уточнил.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа увеличить поставки систем ПВО и ракет для них. Он обратился к главе Белого дома в письме, где предупредил об острой нехватке оружия.

Вскоре после этого депутат сейма Польши Влодзимеж Скалик призвал прекратить поставки вооружения на Украину, а самого Зеленского лишить ордена Белого орла.