Депутат сейма Польши Скалик призвал прекратить транзит оружия на Украину
После участия президента Украины Владимира Зеленского в перезахоронении нацистских преступников его следует лишить ордена Белого орла и прекратить транзит оружия киевскому режиму. Об этом заявил депутат Сейма Польши Влодзимеж Скалик, его процитировало РИА «Новости».
Парламентарий подчеркнул, что Зеленский оскверняет особую награду, которая вручается за выдающиеся заслуги перед республикой.
«Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше», — написал он.
По его словам, также следует полностью заблокировать ключевые транзитные узлы НАТО на польской территории и прекратить финансирование украинского руководства.
Ранее глава Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Экс-президент Польши Лех Валенса снял с груди украинский флаг.
* Организация украинских националистов (ОУН) (организация запрещена на территории РФ).