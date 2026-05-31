После участия президента Украины Владимира Зеленского в перезахоронении нацистских преступников его следует лишить ордена Белого орла и прекратить транзит оружия киевскому режиму. Об этом заявил депутат Сейма Польши Влодзимеж Скалик, его процитировало РИА «Новости» .

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский оскверняет особую награду, которая вручается за выдающиеся заслуги перед республикой.

«Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше», — написал он.

По его словам, также следует полностью заблокировать ключевые транзитные узлы НАТО на польской территории и прекратить финансирование украинского руководства.

Ранее глава Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Экс-президент Польши Лех Валенса снял с груди украинский флаг.

* Организация украинских националистов (ОУН) (организация запрещена на территории РФ).