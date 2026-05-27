Зеленский попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с письмом, в котором предупредил об усугубляющейся нехватке систем противовоздушной обороны в Украине, особенно средств противоракетной обороны. Об этом сообщило украинское издание Kyiv Independent.

По данным журналистов, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии документа чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. Наиболее острая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

Также в обращении отметили недостаточность поставок в рамках механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного США и НАТО в августе 2025 года для финансирования вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.

В феврале издание Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами противовоздушной обороны в рамках программы PURL.