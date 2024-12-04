Медведев заявил о влиянии искусственного интеллекта на биотерроризм

России требуется создание надежной защиты от биологического терроризма. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании профильного комитета. Видео встречи политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» .

Медведев отметил, что развитие современных технологий не только несет в себе новые возможности, но и увеличивает угрозы безопасности. В качестве примера он привел искусственный интеллект, который способен разработать новый вид биологического оружия, которое может попасть в руки радикально настроенных боевиков.

«Не стоит сбрасывать со счетов и биологический терроризм, от которого мы должны постоянно создавать надежную защиту. А искусственный интеллект может способствовать появлению нового биологического оружия. И кто и как будет им оперировать, мы сегодня сказать не можем», — заявил Медведев.

В своем посте он добавил, что на сегодняшний день в мире не существует эффективных и проверенных инструментов контроля за распространением и развитием биологических технологий. Эту ситуацию необходимо менять через расширение сотрудничества между странами или путем заключения отдельных двусторонних межгосударственных соглашений.

Медведев подчеркнул, что, в свою очередь, Россия продолжит принимать все меры для обеспечения своей биологической безопасности.

В начале октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о планах украинских боевиков организовать провокацию с использованием химического оружия. Он подчеркнул, что после этого сфальсифицированные доказательства власти соседней страны передадут в ОЗХО с обвинениями в адрес России.