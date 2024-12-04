Медведев заявил о влиянии искусственного интеллекта на биотерроризм
Медведев: искусственный интеллект усилил угрозу биологического терроризма
России требуется создание надежной защиты от биологического терроризма. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании профильного комитета. Видео встречи политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Медведев отметил, что развитие современных технологий не только несет в себе новые возможности, но и увеличивает угрозы безопасности. В качестве примера он привел искусственный интеллект, который способен разработать новый вид биологического оружия, которое может попасть в руки радикально настроенных боевиков.
«Не стоит сбрасывать со счетов и биологический терроризм, от которого мы должны постоянно создавать надежную защиту. А искусственный интеллект может способствовать появлению нового биологического оружия. И кто и как будет им оперировать, мы сегодня сказать не можем», — заявил Медведев.
В своем посте он добавил, что на сегодняшний день в мире не существует эффективных и проверенных инструментов контроля за распространением и развитием биологических технологий. Эту ситуацию необходимо менять через расширение сотрудничества между странами или путем заключения отдельных двусторонних межгосударственных соглашений.
Медведев подчеркнул, что, в свою очередь, Россия продолжит принимать все меры для обеспечения своей биологической безопасности.
В начале октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о планах украинских боевиков организовать провокацию с использованием химического оружия. Он подчеркнул, что после этого сфальсифицированные доказательства власти соседней страны передадут в ОЗХО с обвинениями в адрес России.