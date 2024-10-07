Минобороны представило доказательства подготовки Украиной провокаций с химоружием
Кириллов: Украина готовит провокации с химоружием для обвинения России
Власти Украины подготовили провокацию с использованием отравляющих веществ для последующего обвинения российских военных, задействованных в специальной военной операции. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он добавил, что после организации провокации власти Украины передадут сфальсифицированные доказательства представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), с которой заключили специальное соглашение.
Документ позволит украинским властям навязать независимым аудиторам ложные выводы о расследовании случаев использования отравляющих веществ и химического оружия.
При этом в исполнительном совете ОЗХО представителей России нет, а новая провокация позволит украинцам избавиться от россиян и в технологическом секретариате.
«Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия», — заявил Кириллов.
Он пояснил, что речь идет о крупных партиях противогазов, защитных перчаток, противохимических пакетах, антидотах и тестах для выявления боевых отравляющих веществ.
Генерал-лейтенант добавил, что ОЗХО так и не отреагировала на все представленные Россией факты использования украинскими военными запрещенных отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Это стало свидетельством двойных стандартов организации.
Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что американские чиновники отказались отвечать на вопрос, каким образом боевой химикат «Би-Зет» попал в руки украинских диверсантов, действующих в Запорожской области. Дипломат напомнил, что США — единственная страна, которая производит этот вид химиката.