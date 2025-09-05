Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ

«Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование. Об этом мы с губернаторами говорили», — сказал он в пятницу на совещании после посещения российско-финской границы.

Медведев отметил, что Финляндия активно возводит стены и заградительные сооружения, и, по его словам, подобная инфраструктура может использоваться для размещения воинских частей. Он подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО меняет военные подходы России к обустройству границы.

Отвечая на вопрос журналистов, Медведев также прокомментировал высказывание президента Финляндии Александра Стубба о будущих отношениях между странами. По его словам, Хельсинки объясняет изменения во внешней политике российско-украинским конфликтом, хотя на самом деле это используется для решения внутренних задач.