Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ
России необходимо укрепить защиту государственной границы и обеспечить фортификационное оборудование. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».
«Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование. Об этом мы с губернаторами говорили», — сказал он в пятницу на совещании после посещения российско-финской границы.
Медведев отметил, что Финляндия активно возводит стены и заградительные сооружения, и, по его словам, подобная инфраструктура может использоваться для размещения воинских частей. Он подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО меняет военные подходы России к обустройству границы.
Отвечая на вопрос журналистов, Медведев также прокомментировал высказывание президента Финляндии Александра Стубба о будущих отношениях между странами. По его словам, Хельсинки объясняет изменения во внешней политике российско-украинским конфликтом, хотя на самом деле это используется для решения внутренних задач.