Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между его страной и Россией придется заново выстраивать после завершения боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью телерадиовещателю Yle .

По словам финского лидера, сейчас взаимодействие фактически отсутствует из-за конфликта на Украине, однако в будущем новые связи будут неизбежны. Он отметил, что географию и историю изменить невозможно, поэтому у Финляндии настанет будущее с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президенту Финляндии Александру Стуббу, вспомнившему о событиях 1944 года в рамках заявления о решении украинского конфликта, следует выступить против киевского режима.