Медведев рассказал о мерах по борьбе с теневой занятостью мигрантов

Задействованные в теневой занятости мигранты наносят ущерб бюджетам всех уровней вместе с компаниями, которые скрывают заработок иностранных работников, чтобы сократить налоговые платежи. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам миграции.

Он подчеркнул, что от такого поведения страдают добросовестные работодатели, которые попадают в неравные условия. Для решения этой проблемы правительство направило в Госдуму законопроект, обязывающий ФНС каждый квартал представлять в МВД данные о доходах иностранцев.

«Если этот доход отсутствует или не достигает прожиточного минимума, то патент или разрешение на работу аннулируется, иностранец теряет право на пребывание. Принцип очевидный: налогов не платишь — до свидания», — заявил Медведев.

Еще один законопроект потребует от иностранцев оплачивать увеличенный аванс за каждого родственника, которого он привезет в Россию, если тот находится на его иждивении.

Медведев пояснил, что члены семей мигрантов пользуются социальной инфраструктурой, поэтому такое решение справедливо: россияне платят необходимые взносы на ее содержание.

Зампред Совбеза добавил, что эксперимент с системой идентификации иностранцев и апатридов по биометрическим данным в московских аэропортах и сухопутном пункте пропуска в Оренбургской области оказался удачным. При помощи системы собрали данные 12,5 миллиона иностранцев. Изучившее информацию МВД выявило 65 тысяч человек, которые находились в розыске или имели запрет на въезд.

«Без этой системы они бы въехали, и мы бы их тут ловили, как тараканов, по всей стране», — сказал Медведев.

Систему, по его словам, распространят по всей стране вместе с введением учета и контроля за несовершеннолетними иностранцами.

В минувшую среду, 1 июля, полицейские Крыма депортировали четырех мигрантов, допустивших нецензурную лексику в адрес российских военных.