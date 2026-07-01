Четырех мигрантов депортировали из Крыма за оскорбление российских военных

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым депортировали четырех мигрантов из Средней Азии за оскорбление российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления министерства.

По данным следствия, мигранты работали на строительном объекте в детском центре «Артек». Очевидцы конфликта сообщили обо всем в полицию.

Всех четверых вскоре задержали и выписали штрафы по 35 тысяч рублей, а после аннулировали разрешения на работу. В ближайшие 10 лет нарушители не смогут вернуться в Россию.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли полицейским провести профилактический рейд в Подмосковье, по итогам которого выявили 36 мигрантов, работавших в России нелегально. Из них 22 депортировали из страны.