Медведев: скоморохам на Украине нужно почувствовать себя русскими для исцеления

Единственный способ исцеления для нелегитимных представителей украинского правительства — это снова ощутить себя русскими. Такое мнение в Telegram-канале выразил заместитель представителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, иногда стратегия «мир через силу» действительно эффективна, но она не сможет «полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями».

«Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими», — сказал Медведев.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в беседе с Guardian допустил возможный обмен территориями с Россией. Других подробностей политик не привел.

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал эти слова отчаянной попыткой Зеленского показать, что он якобы владеет ситуацией.

Похожее мнение выразил депутат ГД от крымского региона Юрий Нестеренко. По его словам, президент Украины скрыл реальный масштаб потерь ВСУ в Курской области.