Заявление президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией — это отчаянная попытка сделать вид важного лидера, который якобы владеет ситуацией. Такое мнение выразил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, правительство Украины вместе с западными кураторами задумали вторжение в Курскую область, чтобы создать обменный фонд. Такая попытка стоила ВСУ десятков тысяч жизней.

«И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянии сделать своими заявлениями вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока», — сказал Цеков.

Ранее президент Украины в беседе с Guardian заявил, что допускает вероятный обмен территориями с Россией. При этом никаких подробностей политик не раскрыл.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска окружили более 500 боевиков ВСУ в районе села Свердликово в Курской области. Также ВС России продолжают наступать вдоль Черкасской Конопельки.