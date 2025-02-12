Украинский президент Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб потерь ВСУ в Курской области. Об этом заявил депутат ГД от крымского региона Юрий Нестеренко в беседе с РИА «Новости» .

«Зеленский пытается выдать партнерам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери», — сказал он.

Нестеренко отметил, что Россия не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. Зеленский давно утратил легитимность и не может принимать решения и вести переговоры.

Ранее украинский лидер заявил Guardian, что допускает вероятный обмен территориями с РФ. При этом никаких подробностей президент не привел.

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков отметил, что слова Зеленского об обмене регионами — это отчаянная попытка сделать вид важного лидера, который якобы владеет ситуацией.

Цеков подчеркнул, что украинские власти затеяли вторжение в Курскую область ради создания обменного фонда, что стоило ВСУ десятков тысяч жизней.