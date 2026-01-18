Медведев принял последние события в мире за свой абсурдный прогноз

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что ощущает происходящие в мире события как один из своих абсурдных прогнозов, составленных в прошлом. Об этом он написал в телеграм-канале .

Политик уже несколько лет составляет списки, на его взгляд, «совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий», а в конце года подводит итоги. Например, в 2024 году сбылись сразу семь пунктов.

В этот раз Медведев упомянул подготовку США к атаке Гренландии и наказание пошлинами европейских стран за ее защиту, заявления о выходе Франции из НАТО, присвоение Юлией Тимошенко украинскому режиму статуса фашистского и выступление лидеров Молдавии в пользу ликвидации своей страны. Финальным штрихом стала новость о том, что глава Белого дома Дональд Трамп скоро объявит о контакте с инопланетянами.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…» — написал Медведев.