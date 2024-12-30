Нереальные, но ожидаемые. Какие прогнозы Медведева сбылись в 2024 году
Медведев напомнил о семи своих прогнозах, которые сбылись в 2024 году
В прошлом году зампред Совбеза России Дмитрий Медведев составил список событий, которые так или иначе стали реальностью. Итоги прогнозов он подвел в Telegram-канале.
«Я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий. Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов», — указал Медведев, заметив, что все предсказанное им сбылось.
Первым зампред Совбеза упомянул создание двух новых партий — пацанов и чушпанов.
«Часть людей все-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам. То банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады», — написал он.
Украина, напомнил Медведев, получила многомиллиардный кредит от США, который в итоге киевский режим расхитил при участии Хантера Байдена.
Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден свое давным-давно украл. Ждал новой порции бабла, попался в угаре наркотической клептомании, но был помилован заботливым папашей-маразматиком.
Дмитрий Медведев
зампред Совбеза России
Он добавил, что предсказывал роспуск обычных полицейских формирований в ЕС и передачу их функций в том числе немецкой полиции.
«„Навозные“ бунты французских фермеров, демонстрации западных политиков с пониженной социальной ответственностью, вакханалия интернациональных фриков на Олимпиаде в Париже — все это недвусмысленно подтверждает, что прежняя полиция и прочие власти в Европе распущены», — указал Медведев.
Остался один какой-то там Макрон (кто это, кстати?). На улицах Европы развеваются грязные полотнища жовто-блакитных флагов, в нацистских типографиях печатают комиксы про пустоглазого вурдалака Бандеру, а кровососущие неофиты в Киеве преследуют каноническую Церковь и славят Сатану.
Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза также упомянул уходящего с поста президента США Джо Байдена, который «вот-вот совсем потеряется в могильном холоде ночи», и уголовные дела против избранного американского лидера Дональда Трампа.
«Матерый правонарушитель Дональд MAGA Трамп с блеском избран президентом США. Брависсимо! Как жалок плюгавый вид американской Фемиды!» — напомнил Медведев.
Он также упомянул смену владельца Панамского канала, Канады и Британии: по мнению политика, Трамп купит их лично.
Медведев пошутил и про инопланетян, которые якобы спрятаны на военных базах США, и их приход в американскую политику.
Мерцающие инфернальным светом объекты, массово пролетевшие в 2024 году над территорией США, конечно же, инопланетные. <…> А что касается сенаторов и конгрессменов… Вглядитесь в их жуткие лица повнимательнее. Это, вне всякого сомнения, мерзкие рептилоиды.
Дмитрий Медведев
В пример он привел Линдси Грэма, Майкла Маккола, Стива Коэна, Джейми Раскина и Ричарда Блюменталя, причислив их к «прочим несимпатичным чешуйчатым тварям».
Завершил свой обзор Медведев событиями в Японии, заметив, что, скорее всего, исчезновение этой страны не за горами.