Медведев напомнил о семи своих прогнозах, которые сбылись в 2024 году

В прошлом году зампред Совбеза России Дмитрий Медведев составил список событий, которые так или иначе стали реальностью. Итоги прогнозов он подвел в Telegram-канале .

«Я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий. Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов», — указал Медведев, заметив, что все предсказанное им сбылось.

Первым зампред Совбеза упомянул создание двух новых партий — пацанов и чушпанов.

«Часть людей все-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам. То банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады», — написал он.

Украина, напомнил Медведев, получила многомиллиардный кредит от США, который в итоге киевский режим расхитил при участии Хантера Байдена.