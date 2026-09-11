«Понятно, мы раздавим эту гадину, и она будет уничтожена. Я имею в виду военную машину нашего противника, как и их политический режим. Все равно уйдет в небытие», — заявил политик.

Зампред Совбеза добавил, что Россия обязана довести специальную военную операцию до победного завершения. Он подчеркнул: точку нужно поставить так, чтобы впоследствии никто не пытался пересмотреть результаты.

Медведев также опроверг слухи о возможной новой волне мобилизации в России. Он назвал это «пургой» и провокацией противника.

Политик ранее подчеркивал, что украинский конфликт должен завершиться на условиях России. Иначе, по его словам, он рискует повториться или разрастись до мирового масштаба.