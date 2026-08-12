Путин заявил об ответственности Японии за срыв вопроса Курильских островов

Путин: Россия сблизилась с Японией по вопросам Курил и в ответ получила санкции

Россия проявила готовность сблизить с Японией свои позиции по вопросу Курильских островов, но, после того как власти соседней страны ввели необоснованные санкции, решение осталось без ответа. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Глава государства подчеркнул, что власти Японии в последней редакции военно-доктринальных документов причислили Россию к источникам основных угроз.

«У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране, я имею в виду проблему Курильских островов», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что принадлежность территорий закрепили в международных документах по итогам Второй мировой войны. Но даже после этого Россия предложила найти решение и заключить мирный договор с соседней страной.

Первым шагом стала декларация 1950-х годов, которую стороны подписали, но потом японские власти первыми отозвали свое согласие. К вопросу вернулись через 40 лет.

«Россия пошла навстречу просьбе японского правительства и возобновила — повторяю, по просьбе японской стороны — диалог по поиску путей к мирному договору», — добавил глава государства.

Путин обратил внимание, что в основу новых договоренностей по Курильским островам легла первоначальная декларация по предложению бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Президент подчеркнул, что этот политик сделал очень много для сближения позиций двух стран.

«Но теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях соседа, ничем не спровоцированные с нашей стороны», — подытожил Путин.

Вопросы подписания мирного договора и вопрос Курильских островов президент России и премьер-министр Японии обсудили в ходе встречи на Сингапуре в 2018 году. Лидеры пришли к согласию о предварительных соглашениях, которые так и не реализовались.