ТАСС: на Украине снова подняли вопрос о мобилизации женщин

Власти Украины вернулись к вопросу о мобилизации женщин. Объявив в розыск невоеннообязанную «уклонистку» в Харьковской области, они хотели посмотреть на реакцию общества, сообщил ТАСС представитель российских силовых структур.

«На Украине активно обсуждается возможность мобилизации женщин. Формальным поводом стало решение Харьковского районного ТЦК объявить в розыск „уклоняющуюся от мобилизации“ девушку», — сказал он.

Псевдоуклонистка не имела медицинского образования и каких-либо связей с Вооруженными силами Украины. Однако ей выписали штраф за неявку в ТЦК и объявили в розыск.

По мнению инсайдера, власти следят за реакцией общества на эту историю. Ведется оценка готовности украинцев к полномасштабной мобилизации без привязки к полу и возрасту.

О необоснованной постановке украинок на учет как военнообязанных рассказало издание «Страна.ua». Более 20 харьковчанок обнаружили свои имена в системе «Резерв+». Несмотря на отсутствие медицинского образования, военной кафедры и других оснований, их указали как потенциальных военнослужащих и объявили в розыск. Минобороны Украины объяснило это неидеальной работой электронных реестров.

Ранее мужчина из Харькова в надежде избежать мобилизации сменил пол*. ТЦК отказался исключить новоявленную женщину* из реестра, она обратилась в суд.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.