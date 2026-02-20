Украинец сменил пол в попытке избежать мобилизации в ВСУ

Житель Харькова сменил пол* на женский, чтобы избежать насильственной мобилизации. Однако ТЦК отказались снимать новоиспеченную гражданку с воинского учета, сообщило издание «Страна.ua».

По данным издания, миграционная служба после смены пола выдала паспорт, где в графе пол указано «женский». После этого украинка обратилась в ТЦК с просьбой снять ее с воинского учета.

«ТЦК отказал, заявив, что без решения ВВК она остается военнообязанным мужчиной», — написало издание в своем телеграм-канале.

Женщина-трансгендер* подала в суд на военкомат, и он признал решение ТЦК незаконным. Харьковский суд обязал исключить новоиспеченную женщину из воинского учета и реестра «Оберег», так как женщины служат только добровольно.

Житель Одессы не захотел вступать в ряды ВСУ и попытался отпилить себе руку болгаркой. Мужчина попал в больницу.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ