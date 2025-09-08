Изменившие внешнюю политику после вступления в НАТО власти Финляндии нарушили несколько пунктов международных договоров и дали России право отменить решение об отказе от компенсаций по итогам Второй мировой войны. Об этом в своей колонке, опубликованной ТАСС , написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что за последний год Финляндия пошла на нарушение ряда оборонных статей Парижского мирного договора от 1947 года и пункта Договора об основах отношений с Россией, который касался отказа от использования Финляндией армии за границей. Такое поведение поставило под вопрос действительность подписанных соглашений.

«Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», — подчеркнул Медведев.

Политик напомнил, что по Парижскому договору Советский Союз отказался от получения части репараций со стороны Финляндии в знак жеста доброй воли.

Новые власти европейской страны этот порыв не оценили. Поэтому Россия имеет полное право требовать от Финляндии возвращения долга за антироссийскую истерию, подкрепленную бряцанием оружия у границ.

На минувшей неделе Медведев призвал повысить надежность и защиту государственной границы. Такое заявление он сделал в ходе поездки в Ленинградскую область и посещения автомобильного пункта пропуска на границе с Финляндией.

Политик подчеркнул, что соседняя страна уже занялась строительством заградительных сооружений, которые могут использоваться для размещения воинских частей НАТО.