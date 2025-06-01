Мединский прокомментировал условия Украины в проекте меморандума

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что видел сообщения о предполагаемых условиях Украины в проекте меморандума. Официальные комментарии по этому вопросу появятся в понедельник, уточнил он в эфире телеканала «Россия 1» .

Перед этим появилась информация, что украинская делегация планирует предложить проект мирного урегулирования на переговорах в Стамбуле 2 июня. Требования в документе схожи с ранее озвученными Украиной условиями.

«Все завтра подробно расскажем», — сказал Мединский, отвечая на вопрос журналистов о реакции российских властей на условия украинской стороны.

Ранее стало известно, что борт спецотряда «Россия» уже приземлился в аэропорту имени Ататюрка. Предположительно переговоры пройдут в понедельник.