Москва сделала ход. Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Самолет с делегацией России на переговоры с Украиной приземлился в аэропорту Ата

В Стамбуле приземлился самолет российской делегации на переговорах с Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Борт спецотряда «Россия» приняли в аэропорту имени Ататюрка. Он приземлился около 20:20 по московскому времени.

Предположительно, переговоры российской и украинской стороны запланированы на 13:00 понедельника, 2 июня. Они пройдут во дворце Чираган. Делегация России вылетела в Стамбул днем в воскресенье, 1 июня.

Украинский лидер Зеленский ранее подтверждал отправку киевских переговорщиков на встречу. Ее, как и в первом раунде, возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Между сторонами на переговорах сохраняются глубокие разногласия. Аналитики и политологи указывали, что Россия приходит на встречу с сильной позицией.