Москва сделала ход. Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Самолет с делегацией России на переговоры с Украиной приземлился в аэропорту Ата
В Стамбуле приземлился самолет российской делегации на переговорах с Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости».
Борт спецотряда «Россия» приняли в аэропорту имени Ататюрка. Он приземлился около 20:20 по московскому времени.
Предположительно, переговоры российской и украинской стороны запланированы на 13:00 понедельника, 2 июня. Они пройдут во дворце Чираган. Делегация России вылетела в Стамбул днем в воскресенье, 1 июня.
Украинский лидер Зеленский ранее подтверждал отправку киевских переговорщиков на встречу. Ее, как и в первом раунде, возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.
Между сторонами на переговорах сохраняются глубокие разногласия. Аналитики и политологи указывали, что Россия приходит на встречу с сильной позицией.