Мединский подтвердил отказ Украины от 1000 военнопленных солдат ВСУ

Украина отказалась от 1000 военнопленных солдат ВСУ в рамках обмена с Россией. Об этом в Telegram-канале написал помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал Мединский.

Об обмене пленными по формуле «1200 на 1200» делегации России и Украины договорились на переговорах в Стамбуле. Ранее об отказе от военнопленных сообщил RT. Телеканал в тот же день запустил сайт, где собрал портреты тысячи украинских военнопленных, которых Украина вычеркнула из списков на обмен.

Украинцы записали петицию, адресованную президенту Владимиру Зеленскому. Они потребовали «честных обменов».

Пленные солдаты ВСУ, узнав об отказе государства от участия в их судьбе, заявили, что смирились со своей ненужностью родине.