«Я смирился». Пленные украинцы поделились эмоциями после отказа Киева от них

RT: пленные украинцы признались, что не нужны своей стране

Украинские военнопленные поделились эмоциями, узнав об отказе государства от участия в их судьбе. С солдатами пообщался корреспондент RT Константин Придыбайло.

Один из пленных признался, что ясно осознает свою ненужность родине.

«Я не знаю… Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению. Что будет, то будет. Дальнейших планов у меня совсем нет», — сказал он.

Другой сообщил, что в Мариуполе, когда их окружили, командование не сообщило им о возможности эвакуации через зеленый коридор.

«Один раз мы пытались вырваться… Планировали вырваться, но так команду никто и не дал… Узнал уже, когда был в плену, что была такая возможность, был зеленый коридор», — сказал он.

Еще один молодой человек сказал, что ему обидно, что Украина вычеркнула его имя из списка.

«Но такая уж судьба», — добавил он.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Хвостик рассказал, что сдался в плен, потому что инструкторы ВСУ в учебных центрах заявили: «Вам нечего даже думать, вы все равно вернетесь в черных пакетах». Он призвал сослуживцев сдаваться в плен.