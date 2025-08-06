Скандал с пленными. Украина отказалась от тысячи солдат ВСУ
RT сообщил об отказе Украины обменивать тысячу пленных солдат ВСУ
Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили источники телеканала RT.
Информация о таком решении Украины появилась 6 августа. Ранее об отказе забирать пленников Киев не сообщал. В Минобороны России эту информацию не комментировали.
В тот же день RT запустил сайт, где собрал портреты тысячи украинских военнопленных, которых Украина вычеркнула из списков на обмен. Здесь указаны все данные по солдатам — от имени, до номера воинской части и позывного.
Кроме того, редакция телеканала загрузила на сайт и фотографии военнопленных в высоком качестве. Украинцы успели также записать петицию, адресованную президенту Владимиру Зеленскому. Они потребовали «честных обменов».
Россия и Украина проводят крупные обмены военнопленными с мая 2025 года. Они начались после переговоров в Стамбуле, одна из последних итераций прошла 26 июня.