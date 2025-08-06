Скандал с пленными. Украина отказалась от тысячи солдат ВСУ

Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили источники телеканала RT .

Информация о таком решении Украины появилась 6 августа. Ранее об отказе забирать пленников Киев не сообщал. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

В тот же день RT запустил сайт, где собрал портреты тысячи украинских военнопленных, которых Украина вычеркнула из списков на обмен. Здесь указаны все данные по солдатам — от имени, до номера воинской части и позывного.

Кроме того, редакция телеканала загрузила на сайт и фотографии военнопленных в высоком качестве. Украинцы успели также записать петицию, адресованную президенту Владимиру Зеленскому. Они потребовали «честных обменов».

Россия и Украина проводят крупные обмены военнопленными с мая 2025 года. Они начались после переговоров в Стамбуле, одна из последних итераций прошла 26 июня.