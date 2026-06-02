Мединский назвал повод для гордости современных россиян

Современные россияне могут гордиться рывком страны по сравнению с 1990-ми годами. Такое мнение высказал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» .

По словам Мединского, контраст с 1990-ми колоссален, и этот рывок — основание для всеобщей и законной гордости.

Он напомнил, как в конце 80-х — начале 90-х на Лубянской площади инженеры и пенсионеры торговали с картонных ящиков старыми вещами и несвежими продуктами. Сам помощник президента признался, что после окончания МГИМО получал 30 долларов в месяц, а первый «сникерс» купил только через три месяца работы.

«А теперь посмотрите вокруг. И что? Нам нечем гордиться? Да, есть люди, впадающие в депрессию при отключении на пару часов мобильного интернета. Как же теперь заказать доставку лавандового рафа?!» — добавил Мединский.

