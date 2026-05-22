«Тревожность расцвела полным цветом». С чем связан рост обращений россиян к психологам?

Ковид, СВО и геополитические изменения стали главными причинами роста обращений россиян к психологам. Об этом в беседе с 360.ru рассказал психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин.

«У нас очень высокий уровень сейчас тревожных расстройств и расстройств личности. Это по последним годам навеяно, естественно, ковидом, когда люди получили ограничения и тревожность расцвела полным цветом, и последующей ситуацией с СВО», — объяснил специалист.

Абашин добавил, что с учетом численности населения России, по его мнению, помощь нужна каждому пятому, а психокоррекция — каждому третьему. Врач напомнил, что в стране долгое время было не принято ходить к психологам. Проблемы обсуждали на кухне с близкими.

Сейчас ситуация меняется: растет осведомленность, люди понимают, что психология работает. Спрос подогревают и корпоративные программы ДМС, когда компании включают психологов в пакеты для сотрудников.

«Люди пробуют, понимают, что это реально работает, и это реальный выход какой-то из ситуации сложившейся. Поэтому спрос растет», — добавил психолог.

Абашин подчеркнул, что каждый случай индивидуален. Кто-то не может выстроить отношения, потому что в свое время не прожил один из кризисов. Задача психолога — помочь человеку вернуться назад, прожить этот кризис и двигаться дальше.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ежегодно свыше 3,5 тысячи россиян обращаются за психологической помощью.