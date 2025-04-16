Матвиенко вручила мантию судьи Конституционного суда России экс-министру юстиции

Совфед назначил экс-министра Коновалова судьей Конституционного суда России

Пресс-служба Совета Федерации ФС РФ
Фото: Пресс-служба Совета Федерации ФС РФ

На 589-м заседании Совет Федерации назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова судьей Конституционного суда России. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко вручила ему судейскую мантию, сообщила пресс-служба.

Кандидатуру Коновалова внес президент России Владимир Путин, на заседании Совфеда ее представил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В разные годы он занимал должности прокурора Республики Башкортостан, полпреда в Приволжском федеральном округе и министра юстиции России, полпреда в Конституционном суде.

Сенаторы обсудили кандидатуру, задали вопросы, а затем назначили Коновалова судьей. Он принес присягу, удостоверил ее подписью и получил из рук Матвиенко мантию.

Ранее глава Совфеда поручила сенаторам проверить работу робота Полины, которая работает на горячей линии судебных приставов. Матвиенко сообщила, что россияне пожаловались на невозможность дозвониться.

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