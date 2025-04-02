Матвиенко заставила сенаторов проверить работу робота Полины от ФССП

Во время пленарного заседания Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила протестировать робота Полину, который используется судебными приставами для обработки обращений граждан. Эксперимент прошел успешно, сообщил ТАСС .

«Позвоните, попробуйте дозвониться Полине и потом придете, нам расскажите», — сказала Матвиенко, обращаясь к сенатору Марине Сидухиной.

Позже сенатор вернулась в зал и рассказала, что «эксперимент прошел успешно». Сидухина рассказала, что пообщалась с Полиной, все работает четко — «контрольная закупка прошла успешно».

Матвиенко в ответ заметила, что из регионов все еще поступает множество обращений от граждан, которые не могут связаться с нужными службами по телефону.

Роботизированная интеллектуальная система Полина применяется службой судебных приставов с 2023 года. Робот-бот занимается автоматической обработкой вызовов и информированием абонентов.

Роботы могут вытеснить медсестер и медбратьев, поскольку способны выполнять многие их функции, заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Однако врачи останутся незаменимыми, так как искусственный интеллект пока не может ставить диагнозы и проводить операции самостоятельно.