Представление о назначении Коновалова на должность судьи КС поступило в СФ

Совет Федерации рассмотрит кандидатуру экс-министра юстиции Александра Коновалова на должность судьи Конституционного Суда. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации обсудит кандидатуру Коновалова А.В.», — написал сенатор.

По словам Клишаса, представление президента России Владимира Путина о назначении Коновалова на пост полпреда главы государства в Конституционном суде поступило в Совет Федерации 3 апреля. Вопрос о назначении экс-министра планируется рассмотреть во время очередного заседания, которое состоится 15 апреля.

«Каждый судья Конституционного Суда назначается на должность на заседании Совета Федерации в индивидуальном порядке тайным голосованием», — напомнил он.

Ранее 73-летний заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин умер в Санкт-Петербурге. Он проработал в КС почти 20 лет, был заслуженным юристом России, доктором наук, профессором, кавалером орденов Почета и Александра Невского.