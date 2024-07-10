Матвиенко назвала число стран, желающих вступить в БРИКС

Председатель Совфеда Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС

В очереди на вступление в БРИКС стоят 24 страны. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24» .

«Но посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», — сказала она.

Спикер Совета Федерации отметила, что Запад ничего не может сделать с расширением организации, хотя у него «скулы ходят от злости».

В прошлый четверг президент Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового зарождающегося миропорядка. За день до этого стало известно, что доля БРИКС в мировом ВВП по ППС достигла рекордного показателя в 35,7%.