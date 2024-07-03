Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекорда

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекорда в 35,7%

Фото: РИА «Новости»

В прошлом году доля БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) по паритету покупательной способности достигла 35,7%, что стало рекордом. Об этом сообщило РИА «Новости», опираясь на данные Всемирного банка.

По итогам 2023 года доля БРИКС, в который на сегодняшний день входит 10 стран, увеличилась на 0,6 процентного пункта. Показатель составил 35,7%.

Само объединение сформировалось в 2006 году, за это время удельный вес организации в экономике вырос на 10,2 процентного пункта.

При этом доля G7 за прошлый год составила минимальные за последние 30 лет 29%. За год «Большая семерка» потеряла 0,4 процентного пункта.

Американский инвестор Джим Роджерс дал неоднозначный прогноз БРИКС. По его мнению, страны организации ждет хорошее будущее, тогда как само объединение недостаточно сплоченное и его перспективы сложно определить.

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