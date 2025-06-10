Маску предложили дать политубежище в России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить американскому бизнесмену Илону Маску политическое убежище в России. Об этом депутат написал в Telegram-канале .

«Отцу Илона в Москве явно понравилось. Так что уверен, что к предложению Маск отнесется, как минимум, с интересом», — заявил Даванков.

По его словам, основатель Tesla и SpaceX показал, как можно сэкономить большие деньги за счет борьбы с бюрократией, а проект Маска по внедрению ИИ в госуправление имеет большую ценность и должен продолжаться.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что миллиардер в своем конфликте с президентом Дональдом Трампом зашел слишком далеко, однако выразил надежду, что им все-таки удастся помириться и вновь объединиться.