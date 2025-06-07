Вэнс: надеюсь на примирение Маска с Трампом и его возвращение в наши ряды

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на примирение и восстановление отношений между американским лидером Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Об этом он сообщил в интервью подкасту This Past Weekend .

«Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем все же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я все же надеюсь на это», — сказал он.

По данным источника агентства Bloomberg, Трамп попросил Вэнса занять сдержанную позицию перед его интервью. Сам же вице-президент отметил, что не считает ссору между главой Белого дома и Маском необратимой. По его словам, если бизнесмен «немного поостыл, все могло бы уладиться».

Публичная перепалка между Трампом и Маском произошла после того, как бывший глава департамента эффективности правительства США раскритиковал решение главы Белого дома по налогам.

Американский лидер после этого предложил перестать предоставлять госконтракты по проектам Маска и сэкономить бюджет. Маск ответил публикацией поста в соцсети X, что имя Трампа фигурировало в документах по делу Джеффри Эпштейна. Позднее он удалил эти твиты.