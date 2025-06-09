Отец Илона Маска назвал Москву вторым Римом

Отец Илона Маска Эррол побывал в Москве и остался в восхищении. Видео с бизнесменом, сделавшим состояние на торговле драгоценными камнями, опубликовал Telegram-канал Shot .

«Мне в Европе говорили: что бы ни случилось, не езди в Россию. Почему? О чем они? Что за чушь?» — заявил Маск-старший журналистам.

Он добавил, что российская столица похожа на Рим, и рассказал, что хотел бы научиться у президента Владимира Путина лидерским качествам. При этом бизнесмен не ответил, собирается ли с ним встретиться.

Эррол Маск приехал в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который проходит 9-10 июня в МГУ имени Ломоносова.

Накануне он признался, что его поразили размеры города, его чистота, а также счастливые женщины и дети в парках.