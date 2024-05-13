Мантуров стал первым вице-премьером | 360°

Важное 13 мая 2024, 15:43 Мантуров стал первым вице-премьером Госдума утвердила Мантурова первым зампредседателя правительства РИА «Новости»

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Государственная дума утвердила Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Трансляцию заседания провел сайт ГД.

Кандидатуру Мантурова утвердили единогласно: за него проголосовал 431 парламентарий. Новый первый зампредседателя правительства продолжит курировать промышленность.

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Ранее в ГД поступил список кандидатур на должности вице-премьеров России и федеральных министров. Перечень внес переизбранный председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, губернатор Курской области Роман Старовойт, исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак и другие.