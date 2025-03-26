Мантуров посоветовал желающим вернуться в Россию фирмам заявить о себе

Мантуров: у правительства нет списка желающих вернуться в Россию компаний

Прекратившие работу в России иностранные компании для возобновления бизнеса должны заявить о своем желании. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он пояснил, что у правительства нет списка компаний, которые готовы вернуться обратно. Более того, никто не знает, какие именно фирмы хотят возобновить свою работу в России.

«Сначала компании должны сами выйти с такой инициативой. Я откуда знаю или мои коллеги по правительству о том, что у кого-то есть планы вернуться», — заявил Мантуров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год заявил, что возвращение каждой иностранной компании рассмотрят индивидуально.

Он добавил, что власти откажут компаниям из сферы сельского хозяйства и технологической сферы, чтобы сохранить приоритет российских производителей.