Мантуров поручил отсрочить введение новых правил расчета утильсбора

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения, как отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщил ТАСС .

С такой просьбой к правительству обратилась организация «Деловая Россия», попросившая отложить новый расчет до того момента, пока покупатели не завершат таможенные процедуры.

Ранее «Известия» сообщали, что из-за новых правил утильсбора иномарки премиум-класса могут подорожать вполовину, а среднего — на треть. При этом заменить Lexus, Audi, BMW, Volvo и другие популярные модели на отечественном рынке фактически нечем.

Кроме того, с рынка в таком случае могут исчезнуть китайские бренды Lixiang и Zeekr. Удорожание ввоза их в Россию сделает продажу невыгодной.