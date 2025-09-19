Иномарки премиум-класса могут подорожать в 1,5 раза из-за роста утильсбора в России

Анонсированное Минпромторгом увеличение утильсбора с 1 ноября 2025 года приведет к глубокой трансформации авторынка и дефициту автомобилей в премиальном сегменте. Об этом сообщили «Известия» .

Эксперты отрасли считают, что заменить Lexus, Audi, BMW, Volvo и другие популярные модели на отечественном рынке фактически нечем. Уже в преддверии введения повышенного утильсбора спрос на них вырос на 10–15%.

«Помимо роста цен до 50% в премиум-сегменте, вероятно увеличение стоимости автомобилей среднего класса — до 30%. Это касается как новых, так и подержанных авто», — отметил владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

По его словам, хотя машины с двигателями мощностью ниже 160 лошадиных сил не попадают под действие новых ставок утильсбора, на них также скажется трансформация рынка.

Из-за нового утильсбора в Россию могут перестать поставлять китайские автомобили Zeekr и LiXiang.