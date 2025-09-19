Россияне могут остаться без LiXiang и Zeekr из-за нового утильсбора

Ряд китайских автобрендов, включая Zeekr и LiXiang, могут прекратить поставки автомобилей в Россию после повышения утилизационного сбора с 1 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, компании рассматривают вариант завершения продаж на российском рынке, потому что увеличение стоимости ввоза машин сделает их работу невыгодной. Марки этих автомобилей поставляют в Россию по схеме параллельного импорта.

Под угрозой оказались модели Toyota Camry, Land Cruiser, а также премиальные марки Mercedes, BMW и Audi. Глава НАС Антон Шапарин отметил, что из-за резкого роста цен на машины будет труднее найти покупателей. В итоге продавцы сосредоточатся на поставках более дешевых и менее мощных авто.

При этом китайские производители, которые уже перенесли производство в страну и имеют высокие баллы локализации, (например Haval и Chery) не пострадают и продолжат работать в России.

Ранее автоэксперт Андрей Тростин заявил, что российские автолюбители стали больше обращать внимание на японские машины. Это во многом связано с тем, что китайские авто оказались непредсказуемыми в использовании.