Песков заявил, что в Кремле не ходят в футболках «Крепкий Орешник»

Сотрудники администрации президента не носят в Кремле футболки с надписью «Крепкий Орешник», которые стали продаваться после ответного удара России по объектам украинского ВПК. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, сотрудники администрации в Кремле не ходят в таких футболках», — процитировал его сайт Ura.ru.
Ранее в такой футболке заметили лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Надпись на одежде была в стиле постера фильма «Крепкий орешек» и сопровождалась портретом Владимира Путина. Журналисты спросили у депутата, где можно купить такую вещь, но парламентарий предпочел оставить это секретом.
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