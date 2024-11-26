Футболка депутата с Путиным и «Орешником» произвела фурор в Госдуме

Депутат Миронов пришел на заседание Госдумы в футболке с Путиным и «Орешником»

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов появился на заседании Госдумы в футболке с надписью «Крепкий Орешник». Об этом сообщил телеканал RTVI .

На футболке была фотография президента Владимира Путина, стилизованная под постер фильма «Крепкий орешек». На вопрос журналистов о том, где можно приобрести такую необычную вещь, депутат ответил, что это секрет.

Российские военные 21 ноября провели боевые испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Ее выпустили по объекту в Днепропетровске. После успешных испытаний Путин выступил с обращением к гражданам и рассказал, что новое оружие не имеет аналогов в мире. Ракета движется со скоростью в 10 махов, и ее не могут перехватить американские и европейские системы противовоздушной обороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение российского лидера услышали на Западе. По его словам, Путин четко озвучил позицию страны.