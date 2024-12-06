Лукашенко раскрыл способ добиться от Путина исполнения желаний

Лукашенко: чтобы добиться чего-то от Путина, нужно, чтобы он это пообещал

Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета в Минске раскрыл секрет, как можно добиться чего-то от Владимира Путина. Видео с откровением белорусского лидера опубликовало РИА «Новости» .

«Если хотите от Путина что-то получить — добейтесь, чтобы он публично что-то пообещал», — заявил Лукашенко.

После этого в зале раздались смех и аплодисменты.

Ранее президент Белоруссии попросил у российского коллеги разместить в республике ракетные системы «Орешник», и Путин ответил, что это возможно и комплексы в следующем году будут поступать на службу в армии двух стран параллельно.

Также Россия и Белоруссия заключили договор о гарантиях безопасности. Он определяет взаимные обязательства стран по защите независимости и конституционного строя Союзного государства.