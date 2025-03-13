РИА «Новости»: Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у двух президентов ожидается насыщенная повестка: им предстоит обсудить ключевые вопросы союзничества и двусторонних отношений и международную ситуацию, а также подписать несколько совместных документов.

Для самого Лукашенко это первый зарубежный визит после переизбрания президентом.

В начале марта белорусский лидер подписал закон, ратифицирующий договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Обе стороны обязались предоставлять друг другу военную помощь, когда это необходимо. Ранее, 28 февраля, договор ратифицировал и президент России.