Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко

Песков: повестка предстоящих переговоров Путина и Лукашенко очень богатая

Повестка предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко более чем богатая. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Повестка дня более чем богатая», — сказал Песков.

Лукашенко ранее в четверг прибыл в Москву с официальным визитом. Для него эта поездка стала первой после переизбрания на посту президента белорусского государства.

Главы стран обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства стран, актуальные темы международной повестки дня и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

После переговоров президенты подпишут несколько совместных двусторонних документов.

В начале марта белорусский лидер ратифицировал договор с Россией по безопасности.