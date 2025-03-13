Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко

Повестка предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко более чем богатая. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Повестка дня более чем богатая», — сказал Песков.
Лукашенко ранее в четверг прибыл в Москву с официальным визитом. Для него эта поездка стала первой после переизбрания на посту президента белорусского государства.
Главы стран обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства стран, актуальные темы международной повестки дня и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
После переговоров президенты подпишут несколько совместных двусторонних документов.