Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по телефону. Об этом сообщили в мессенджере МАХ «Кремль. Новости» .

«Обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные международные темы», — отметили в публикации.

На заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, которое прошло в конце февраля, Россия и Белоруссия подписали семь документов.

Путин и Лукашенко на встрече в Кремле отобедали традиционным салатом, горячим и десертами. Президентам предложили оливье с копченым языком, рыбу или говядину, а также морковный пирог и вишневый щербет.