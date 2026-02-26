Россия и Белоруссия подписали документы на Госсовете Союзного государства

Россия и Белоруссия подписали семь документов по итогам заседания Высшего Государственного совета Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В заседании, которое прошло в Большом Кремлевском дворце, приняли участие президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

«Хотел бы выразить уверенность, что наша сегодняшняя совместная работа послужит дальнейшему развитию российско-белорусского партнерства и союзничества. <…> Для этого, собственно, мы и работаем», — сказал российский лидер.

По итогам мероприятия стороны подписали пакет документов. В их числе — постановления «О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства», «О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы», «Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного совета Союзного государства на 2026 год» и другие.

Ранее стало известно, что Лукашенко вскоре после прибытия в Большой Кремлевский дворец пошутил про обращение в свой адрес «господин президент».