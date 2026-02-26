Раскрыто меню Путина и Лукашенко на встрече в Кремле

Рыба, говядина и оливье вошли в обеденное меню на встрече Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Кремле отобедают традиционным салатом, горячим и десертами. Меню обнародовал журналист Александр Юнашев .

«Президентам предложили оливье с копченым языком, рыбу или говядину, а также морковный пирог и вишневый щербет», — написал он, опубликовав фото меню.

Лукашенко 26 февраля прибыл в Большой Кремлевский дворец на заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Главы государств обсудят ключевые момент дальнейшей интеграции.

Кремлевский комендант Сергей Удовенко поприветствовал белорусского лидера словам «господин президент», на что тот ответил: «Хорошо бы твои слова — да Богу в уши».