Немецкий канцлер Фридрих Мерц попал в неприятную ситуацию из-за необдуманных заявлений. Слова политика позволили российскому министру Сергею Лаврову одновременно устроить ему выговор и четко показать позицию России на мировой арене, сообщили аналитики телеканала Sky News .

Московский корреспондент телеканала отметил, что Россия редко упускает шанс поставить Запад на место — и комментарий Мерца о ракетах большой дальности подарил стране простой способ это сделать.

Мерц 26 мая заявил, что Берлин и его ключевые союзники сняли все ограничения на дальность ударов поставляемых Украине ракет. Из его слов следовало, что речь идет о новой политике Запада.

Однако Великобритания, Франция и США приняли такое решение несколько месяцев назад. Теперь же возникла путаница — означают ли слова канцлера то, что Германия поставит Киеву Taurus. Мерц такие поставки не подтвердил.

«Неудачная формулировка или невинная ошибка — это может показаться не таким уж серьезным, но в ситуации, когда сюжеты разнятся, а ставки высоки, слова имеют значение», — отметил аналитик Sky News.

Лавров обрушился на европейских лидеров с жестокой критикой. Он указал, что действия Мерца демонстрируют уровень компетентности тех, кто пришел к власти в Европе.